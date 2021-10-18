Політолог-міжнародник Максим Ялі розповів про складну ситуацію в українській промисловості та економіці, пов'язану з енергетичною кризою в Європі.

Про це стало відомо з його програми «Контрольний удар».

Ялі зазначив, що в ЄС зараз переживає енергетичну кризу, і ми спостерігаємо постійне зростаюче котирування на газ в ЄС, за якими ми його купуємо. Політолог додав, що, за досить песимістичними прогнозами аналітиків, на такому високому рівні ціни на газ в ЄС можуть протриматися кілька місяців, що буде згубно для української промисловості. Він пояснив, що наша продукція буде ставати неконкурентною на світовому ринку, і зупинка роботи найбільшого виробника добрив - Одеського припортового заводу - це лише перший дзвіночок.

«Запасів газу в сховищах може не вистачити і для населення, враховуючи, що першу половину року українські компанії, які видобувають газ, вважали за краще продавати його промисловим підприємствам, тим самим серйозно збільшуючи власний прибуток. Я вже не кажу про соціальну інфраструктуру, школи, лікарні дитячі сади. Уже зараз ціни стають абсолютно непідйомними і збільшують боргове навантаження», - розповів Ялі.

Політолог зазначив, що потрібно подивитися, про що вдалося чи не вдалося домовитися учасникам переговорів в Москві. За його словами, завершення будівництва Північного потоку -2 однозначно додає впевненості Кремлю за столом переговорів.

«У той же час цінова кон'юнктура на сировину на світових ринках змінюється в негативний для України бік, що призведе до скорочення валютної виручки українських експортерів. А значить і збільшить торговельні дисбаланси. У Кремлі підсилюють тиск по всіх фронтах. І якщо дипломатичний і військовий тиск в попередні сім років не дали результатів, то економічний тиск може вже цієї зими при певних умовах змінити ситуацію», - заявив Ялі.

Як повідомляла Politeka, Павловський заявив, що газовий меморандум підписали десь 20% від усіх присутніх мерів.

Також Politeka повідомляла, що фінансист заявив про тарифи на газ, що для багатіїв хоч тисяча доларів, хоч дві тисячі доларів — вони цього навіть не відчують.