Политолог-международник Максим Яли рассказал о сложной ситуации в украинской промышленности и экономике, связанной с энергетическим кризисом в Европе.

Об этом стало известно из его программы «Контрольный удар».

Яли отметил, что в ЕС сейчас переживает энергетический кризис, и мы наблюдаем постоянно растущие котировки на газ в ЕС, по которым мы его покупаем. Политолог добавил, по довольно пессимистичным прогнозам аналитиков, на столь высоком уровне цены на газ в ЕС могут продержаться несколько месяцев, что будет губительно для украинской промышленности. Он объяснил, что наша продукция будет становиться неконкурентной на мировом рынке, и остановка работы крупнейшего производителя удобрений - Одесского припортового завода – это лишь первый звоночек.

«Запасов газа в хранилищах может не хватить и для населения, учитывая, что первую половину года украинские компании, добывающие газ, предпочитали продавать его промышленным предприятиям, тем самым серьезно увеличивая собственную прибыль. Я уже не говорю о социальной инфраструктуре, школах, больницах детских садах. Уже сейчас цены становятся абсолютно неподъёмными и увеличивают долговую нагрузку», - рассказал Яли.

Политолог отметил, что нужно посмотреть, о чем удалось или не удалось договориться участникам переговоров в Москве. По его словам, завершение строительства Северного потока -2 однозначно придает уверенности Кремлю за столом переговоров.

«В то же время ценовая конъюнктура на сырье на мировых рынках меняется в негативную для Украины сторону, что приведет к сокращению валютной выручки украинских экспортеров. А значит и увеличит торговые дисбалансы. В Кремле усиливают давление по всем фронтам. И если дипломатическое и военное давление в предыдущие семь лет не дали результатов, то экономическое давление может уже этой зимой при определенных условиях изменить ситуацию», - заявил Яли.

Как сообщала Politeka, Павловский заявил, что газовый меморандум подписали около 20% от всех присутствующих мэров.

Также Politeka сообщала, что финансист заявил о тарифах на газ, что для богачей хоть тысяча долларов, хотя две тысячи долларов — они этого даже не почувствуют.