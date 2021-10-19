Политтехнолог Пётр Охотин рассмотрел проблему ботоферм в нашей стране, в том числе российских, а также прокомментировал современное положение дел в этой области.

Своё мнение он высказал в эфире программы «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Боты как явление – это очень плохо. Нужно отличать редакции, которые имеют свои аккаунты в Телеграме, от ботов. Мне самому на аккаунт в Фейсбуке часто приходят с разных ботоферм от разных политиков. Недавно хорошим способом раскрутки поста было упоминание в нём определённого политика – тут же в комментарии набегали боты от него. С такими ботами нужно бороться, потому что это – часть гибридной агрессии. С их помощью манипулируют сознанием, и не только в Украине, а во многих странах. Можно написать стоящий текст, но с помощью ботов вокруг него создадут негатив. Россияне активно работают на этом направлении, закачивают в него огромные деньги – все знают, например, об ольгинской ботоферме», - говорит гость программы.

Он отмечает, что Украина не может отвечать симметрично, поскольку создание ботов стоит очень дорого.

«Можно создать партийный чат, где каждый отвечает за определённую область или район. Это стоит дешевле и более эффективно. Там люди всё комментируют сами, и при этом чувствуют себя идейными борцами информационного поля», - отмечает Пётр Охотин.

Как сообщает Politeka, ранее он оценил политические перспективы экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Также Politeka сообщала, что Охотин прокомментировал положение дел в уличной политике Украины.