Председатель Центра исследований политических ценностей, экс-нардеп Украины Олесь Доний считает, что во время Евромайдана его участникам не хватало умения самоорганизовываться.
Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».
«Если ты не умеешь самоорганизовываться, если ты умеешь строить систему, то побеждает чужая система. И люди, которые критикуют, говорят: сцена Майдана - это одно, а Майдан - это другое. А сцена Майдана - это были Тягнибок, Яценюк, Турчинов. Если вы считаете, что сцена Майдана - это одно, почему вы не способны построить другую систему, другую сцену, условно говоря?», - говорит он.
По его словам, он предлагал, чтобы от каждой палатки было выбрано по два делегата, и таким образом был создан Совет Майдана.
«Но оказалось, что в каждой палатке условный Петр говорит: «А чего это делегатом будет Иван? А я чем хуже?». Если вы не способны заняться выборами внутри палатки, самоорганизоваться и самостоятельно создать совет Майдана, то почему вы удивляетесь? И как они совет Майдана создали: он выписал на бумажке, кто туда должен входить, и потом так же и правительство», - вспоминает Доний.
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Он отмечает: молодежь была во всех трех революциях: протесты на граните, Оранжевая революция, Евромайдан. Но участие молодежи в протестах на граните кардинально отличалось от Оранжевой революции и Евромайдана.
«Во время Оранжевой революции молодежи разрешалось ложиться под колеса автобусов. Во время Евромайдана молодежи разрешалось ложиться под пули и умирать. Лидеры сцены позволяли. А управлять должны другие. Во время студенческой революции на граните мы придумывали, руководили, проводили переговоры и доводили дело до логического завершения. И когда приходили депутаты от Народного Руха и говорили: «Уберите, пожалуйста, это требование: перевыборы Верховной Рады», слушали и делали свое. Это была самоорганизация», - резюмирует Доний.
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