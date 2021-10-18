Экстрасенс Розалия Романова рассказала, что астрология и нумерология пересекаются, а также объяснила, как правильно прислушиваться к астрологии.

Об этом она рассказала в своём блоге.

«Я специально сверху положила карту номер 1 и это карта «Маг». Карта «Маг» – удивительная карта, это действительно первоначало: человек стоит в начале пути и у этого человека есть все возможности и инструменты, чтобы осуществить любое задуманное дело», - отметила Розалия Романова.

По словам экстрасенса, как бы нумерология и таро не казались разными направлениями, но, тем не менее, они пересекаются, потому что цифра 1 означает именно начало, энергию и первые действия.

«Ко мне часто обращаются люди по здоровью и говорят: «Посмотрите, что со мной. Я иду к одному врачу, и мне советуют одно, к другому врачу – другое». Если врачи не могут сойтись в одной теме, то это значит, что они не нашли, а только если 3 или 4 специалистов говорят одно и то же, то значит к этому надо прислушаться», - подчеркнул Розалия Романова.

Как отметила экстрасенс, точно такое же и в астрологии: у вас много чего может расходиться, но стоит прислушаться к разным сферам и то, что чаще сходится, будет правдой.

Как сообщала Politeka, астролог рассказала, что предсказывают карты таро Зеленскому на следующее полугодие.

Также Politeka публиковала слова Розалии: Ретроградный Меркурий замедляет все процессы.