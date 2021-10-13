Кандидат философских наук Валентин Гладких рассказал о том, какие перспективы имеет формирование коалиции в парламенте и каким будет ее состав в новых политических условиях.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

По мнению эксперта, окружение президента Зеленского начнет более активно уговаривать его идти на второй срок, как только приблизятся выборы. «Без него «слуги» очень серьезно просядут», - подчеркивает он.

С другой стороны, Гладких обращает внимание на один важный нюанс. Как он объясняет, вообще в Украине все партии - лидерского типа, то есть в их центре стоит один человек и все собираются вокруг него. «Но Зеленский – не член «Слуги народа», он и эта партия существуют в политическом пространстве отдельно. Это как бы двойная звезда», - говорит гость программы. Он добавляет, что Зеленский без «слуг» вполне может существовать в политическом пространстве, но наоборот - нет.

Также эксперт предполагает, что «слуги» вполне могли бы со своего монобольшинства сформировать коалицию в новом парламенте. Гладких добавляет, что в таком случае партия потеряет рейтинг, но другие политические силы все равно ее не обгонят. «Слуги» не борются сами с собой, не стараются получить больше мандатов, чем на прошлых выборах – они конкурируют с другими партиями, так что здесь все относительно», - объясняет эксперт.

Итак, констатирует гость программы, сейчас перед слугами стоит одна задача - собрать достаточное количество мандатов для того, чтобы коалиция без них не была возможной в принципе.

С другой стороны, отмечает Гладких, выборы состоятся еще не скоро и за это время много может измениться. «Так или иначе, рейтинг этой партии укоренен в рейтинге президента», - подчеркивает он.

Как сообщала Politeka, Гладких дал свой прогноз относительно вероятности формирования в украинском политическом поле новых партий.

Также Politeka писала о том, что Костенко рассказал, какими будут электоральные запросы во время следующих выборов.