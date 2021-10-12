Бывший депутат Верховной Рады Ярослав Маркевич назвал причины, которые препятствуют украинскому IT-сектору объединиться для совместного отстаивания общих интересов.

Об этом он рассказал в программе «Романенко. Беседы».

«В IT-секторе происходит структуризация, и уже есть элементы цивилизованного лоббизма. Но украинский IT-сектор всегда смотрел за рубеж, потому что там был заказчик. Мы даже больше интересовались политикой заказчика, а от своего правительства хотели только одного: чтобы оно нас не трогало. Пусть бы всё оставили как есть, а дальше мы бы сами со всем разобрались. Мы и разобрались настолько, что сейчас при продаже компаний объясняем иностранным инвесторам, как функционирует эта структура, в которую входят тысячи частных предпринимателей», - говорит экс-депутат.

По его словам, для иностранных бизнесменов украинские компании могут выглядеть непривычно.

«В нашей IT-сфере обычна компания, где работают 5-10 нанятых сотрудников, а остальное – конгломерат ФОПов. Но и здесь смогли найти юридические решения, необходимые для таких сделок. Из-за того, что заказчики были за рубежом, украинская IT-сфера долгое время замыкалась в себе и жила только по законам внешнего рынка», - рассказывает Ярослав Маркевич.

Как сообщает Politeka, ранее экономист Юрий Атаманюк назвал причины того, что западный бизнес неохотно инвестирует в Украину.

Также Politeka сообщала, что руководитель IT-компании Эдуард Рубин рассказал о развитии этого сектора украинской экономики.



