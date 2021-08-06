У новій програмі «Знай наших» з політологом Тарасом Загороднім керівник IT-компанії Едуард Рубін розповів, куди треба рухатися Україні, якщо реформувати IT-освіту.

«У країні, де не існує IT-освіти, аутсорсинг дав можливість людям навчитися працювати за західними технологіями. І люди почали працювати з високими технологіями. І поступово українська IT-індустрія почала залучати професорів і викладачів, які навчили їх працювати, а вони в свою чергу далі почали вже вчити студентів. Потім в Україні з'явилися молоді студенти та аспіранти, які вже і працюють в IT-сфері, і викладають», - сказав він.

Рубін розповів, що такий розвиток призвів до того, що зараз з'явилося багато компаній, і якщо два роки тому ще не було такої кризи, то зараз вона настала, тому що не вистачає кадрів. І тепер всі зрозуміли, що треба щось міняти в освіті, вважає він, і це дуже добре.

«Якщо сьогодні, що намірилася зробити Мінцифра з точки зору IT-освіти, вони дійсно впровадять, то ми зробимо дуже хороший ривок. Тому що ту сіру роботу, яку ми робимо на сьогоднішній день, переведемо в білу і вона стане офіційною, адже у всіх компаній була боротьба з податками. Всі не проти платити податки, але треба розуміти, що експортно-імпортний баланс він не менш важливий. Тому що сьогодні IT-індустрія дає по 4 мільярди доларів чистого доходу в країну», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Іонан, що через два - три роки дуже багато професій, які є зараз, перестануть існувати.

Також раніше для Politeka Іонан розповідала про цифрових трансформаціях українського бізнесу і можливості по регіонах.