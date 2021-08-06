В новой программе «Знай наших» с политологом Тарасом Загородним руководитель IT-компании Эдуард Рубин рассказал, куда надо двигаться Украине, если реформировать IT-образование.

«В стране, где не существует IT-образования, аутсорсинг дал возможность людям научиться работать по западным технологиям. И люди начали работать с высокими технологиями. И постепенно украинская IT-индустрия начала привлекать профессоров и преподавателей, которые научили их работать, а они в свою очередь дальше начали уже учить студентов. Потом в Украине появились молодые студенты и аспиранты, которые уже и работают в IT-сфере, и преподают», - сказал он.

Рубин рассказал, что такое развитие привело к тому, что сейчас появилось много компаний, и если два года назад еще не было такого кризиса, то сейчас он наступил, потому что не хватает кадров. И теперь все поняли, что нужно что-то менять в образовании, считает он, и это очень хорошо.

«Если сегодня, что намерилась сделать Минцифра с точки зрения IT-образования, они действительно внедрят, то мы сделаем очень хороший рывок. Потому что ту серую работу, которую мы делаем на сегодняшний день, переведем в белую и она станет официальной, так как у всех компаний была борьба с налогами. Все не против платить налоги, но надо понимать, что экспортно-импортный баланс он не менее важен. Потому что сегодня IT-индустрия дает по 4 миллиарда долларов чистого дохода в страну», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Ионан, что через два – три года очень много профессий, которые есть сейчас, перестанут существовать.

Также ранее для Politeka Ионан рассказывала о цифровых трансформациях украинского бизнеса и возможностях по регионам.