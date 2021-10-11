Бывший первый заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша высказал своё мнение по поводу того, следует ли возобновить расследование дела о гибели известного политика Вячеслава Чорновила.

Его слова прозвучали в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Дело о смерти Вячеслава Чорновила до сих пор находится в производстве. Говорят, что в этом деле ничего нет – но дело расследуется. Но если в деле ничего нет, оно прошло через суд и закрыто, то что тут расследовать? Я думаю, что так называемая «реформа» правоохранительных органов – это огромная беда для Украины. Она вымыла из системы кадры, а люди, которые пришли им на смену, не понимают, чем занимаются. Чтобы стать следователем по особо важным делам, нужно пройти путь снизу доверху. Чтобы стать прокурором, нужно проработать минимум пять лет. Но кадры ещё остались, и прокуратура сохраняет профессионализм. Я верю, что наши следователи смогут расследовать это дело», - отмечает гость программы.

Он выразил уверенность, что зло будет наказано.

«То, что дело о смерти Чорновила снова подняли – это огромный плюс для общества. Власть должна покончить с принципом «нет человека – нет проблемы», который сохраняется ещё с коммунистических времён», - подчёркивает Николай Голомша.

Как сообщает Politeka, ранее он назвал тех, кому смерть Вячеслава Чорновила могла быть выгодна.

Также Politeka сообщала, что Голомша призвал в полном объёме расследовать все обстоятельства смерти этого политика.