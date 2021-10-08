Известный украинский политик Юрий Костенко рассказал, по каким причинам Народный Рух в 90-х не предложил строить новую Украину с новой же Конституции.

Об этом он рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

По словам политика, в начале 90-х годов все прекрасно понимали, что нужна новая Конституция. «Это понимание базировалось на опыте польской «Солидарности», хотя она в своей стране сработала намного лучше, чем Народный Рух в Украине», - отмечает Костенко. В частности, говорит он, польская власть свои договоренности выполнила, а Бальцерович проводил реформирование вместе с президентом Ярузельским.

Итак, констатирует гость программы, Народный Рух в процессе демократизации зашел не так далеко, как «Солидарность». Чтобы не быть голословным, он предлагает просто взглянуть на результаты сегодня.

Далее Костенко рассказывает, как поступили балтийские страны: вместо разработки новой Конституции они решили вернуть свои старые, которые были у них до СССР. «При этом все остальное законодательство, в первую очередь экономическое, они заимствовали у соседних стран. На мой взгляд, и Украине следовало поступить так же», - утверждает политик.

Как сообщала Politeka, Костенко заявил, что история ядерного разоружения Украины началась задолго до провозглашения независимости.

Также Politeka писала о том, что Костенко рассказал, как США готовы были помогать Украине во время ядерного разоружения.



