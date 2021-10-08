Депутат от партии «Слуга народа» Роман Грищук рассказал, что Разумкова сняли с должности из-за того, что он не поддерживал санкции против предателей и начал свою политическую карьеру.

Об этом он рассказал на канале «Znaj.24» .

«Хороший спикер. Провожали аплодисментами. Однако он уже давно начал свою сольную политическую карьеру. С одной стороны, когда у нас коалиция представленна​я фракцией «Слуга народа» выбирала спикера, а сейчас спикер не в коалиции: больше с теми партиями, которые не голосовали за его отставку», - отметил Грищук.

По словам депутата, Разумков начал свою собственную политическую карьеру.

«Есть вещи, которые за гранью плюрализма мнений, как поддержка санкций против государственных изменников, когда человек видит все доказательства государственной измены. У нас идет гибридная война, которая состоит не только из боевых действий, но и с информационной войны», - подчеркнул Грищук.

По мнению депутата, Разумков начал действовать в рамках сольной карьеры, переступая за грань, поэтому было принято решение собрать подписи за его отстранение от должности.

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