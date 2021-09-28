Экс-сотрудник СБУ Владимир Мулык в эфире программы “Что дальше” с Любовью Завальнюк на канале “Знай24” рассказал, чем должна заняться сейчас украинская власть.

Владимир Мулык рассказал, с чего нужно начать нынешней власти.

“С реанимации всех дел и расследований времен Майдана. С серьезных вопросов закона о люстрации. Как минимум пересмотра или отмены его полностью. Конечно же, поднять нормативно-правовые документы и законы, которые принимались во время правления Петра Порошенко”, - сказал Мулык.

По его словам, из-за этого могут возникнуть конфликты в обществе, поскольку это активизирует сторонников тех или иных людей, или структур.

“Начинают сравнивать, что вы сказали и обещали 2 года назад, что мы имеем сегодня. Спасательным кругом для него (Владимира Зеленского, — ред.) может быть только одно. Это жесткая и четкая позиция по силовикам, по системе правоохранительных органов, по расследованиям, по системе правосудия”, - добавил Владимир Мулык.

Как сообщала Politeka, Кучер заявил, что с политической точки зрения он тоже не видит оснований для перевыборов.

Также Politeka сообщала, что Мулык отметил, что гражданин — это совладелец всех природных монополий своей страны.