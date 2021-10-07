Нутрициолог Ксения Чамлай в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин рассказала, какие витамины в избыточном количестве могут навредить организму.

«Первое, что может быть от избыточного потребления витаминов - это аллергические реакции, то есть организм может среагировать на этот избыток любыми проявлениями аллергических реакций. Наша кожа - это орган, который первый свидетельствует нам о том, что в организме что-то не в порядке. Поэтому если у вас действительно будет какой-то дисбаланс или перенасыщение витаминами, то вы это сразу увидите по кожным заболеваниям», - подчеркнула она.

Чамлай сказала, что как таковых витаминов, которые являются самыми опасными, не существует, любая передозировка или прием без назначения врача являются опасными для здоровья. Опасным является если человек, принимая витамины, не придерживается дозировки, сообщила она, и принимает препарат дольше рекомендованного времени. А у детей, подтвердила она, может возникнуть реакция даже на правильную и разрешенную дозировку, которую они принимают не с пищей, а как препараты.

«Такое понятие как авитаминоз – оно может быть, но в общем контексте того, что зима у нас проходит в немного депрессивном состоянии. И это больше даже зависит от эмоционального фона, нежели от того, что мы с продуктами чего-то недополучаем. Потому что салатные листья мы можем найти круглый год на полке любого супермаркета, в том числе и на рынке. Известный факт, что витамина С гораздо больше в зеленых листьях и в шпинате, нежели в апельсинах и лимонах», - резюмировала она.

Как сообщала Politeka, Донской рассказал, как организовать свою жизнь, чтобы поддерживать иммунную систему на высоком уровне.

Также Politeka писала о том, что Пендзин рассказал, что будет с ценами на продукты.



