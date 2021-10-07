Политолог Максим Яли прокомментировал перспективы политического будущего для Дмитрия Разумкова в случае создания собственного политического проекта.

Об этом стало известно из его программы «Контрольный удар».

«Теперь для Разумкова настало время «собирать камни». То, что он готов создавать собственный политический проект, стало очевидным по его заявлениям во время своего брифинга в Верховной Раде после отстранения от выполнения обязанностей спикера. И достаточно резких заявлений в сторону Арахамии и Корниенко. Но не Зеленского», - говорит Яли.

Он отметил, что Корниенко, который сейчас претендует на пост первого вице-спикера парламента, уже успел заявить, что Разумкова могут даже лишить депутатского мандата, обратившись за разъяснениями в ЦВК по использованию принципа императивного мандата. Сам политолог считает, что это маловероятно и имеет целью запугать Разумкова.

«Как известно, в политике нет вечных друзей, есть только интересы. И все былые заслуги, даже если они столь существенны во вчерашней победе, предпочитают поскорее забыть, если ты не готов беспрекословно выполнять решения команды», - добавил Яли.

Политолог отметил, что несмотря на определенную симпатию к Разумкову, он относится к его успешному политическому будущему весьма скептически. Он напомнил, что нынешнего спикера сравнивали с Владимиром Литвином, с которым его объединяет не только умение находить общий язык с главами всех фракций и говорить правильные вещи, но и отсутствие харизмы. Без этого, по его мнению, невозможно вызывать яркие эмоции у избирателя и стать политическим тяжеловесом.

«Иными словами, у Разумкова не сформировался яркий отличительный образ», - считает Яли.

Как сообщала Politeka, Загородний заявил, что у Разумкова не слишком большие политические перспективы.

Также Politeka писала о том, что Леонов рассказал, что будет дальше с Разумковым.