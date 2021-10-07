Специалист по питанию Тамара Богатырева рассказала, как определенные пищевые продукты способствуют укреплению здоровья человека.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк .

По мнению гости программы, правильное питание - единственный способ обеспечить работоспособность организма, силу, здоровье и энергию на всю жизнь. «Некоторые люди очень заблуждаются, думая, если есть целыми днями пельмени или жареную картошку, а потом выпить какой-то комплекс витаминов, то они себя почувствуют здоровыми и смогут избежать проблем со здоровьем», - подчеркивает она.

Попутно Богатырева отмечает, что сегодня происходит определенное молодение болезней и старшее поколение на самом деле выглядит гораздо здоровее, чем молодое. «Я бы хотела похвалить людей более старшего возраста, потому что они на сегодня большие молодцы. Потому что скорее всего пенсионер с меньшей вероятностью пойдет в МакДональдс или будет есть какие-то не правильные продукты», - говорит специалист.

Чтобы не быть голословной, в пример она приводит дегенеративные заболевания суставов: сейчас это частая проблема людей в возрасте 30 лет. Кроме этого, рассказывает Богатырева, среди молодежи сегодня можно наблюдать повышение риска заболевания диабетом второго типа.

Итак, констатирует эксперт, теперь люди должны четко ответить себе на вопрос о том, какие продукты питания приносят пользу, а какие - вред.

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