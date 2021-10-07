Анна Майборода, волонтер, член Совета общественного контроля БЭБ рассказала о деятельности волонтеров в начале войны и проблемы, с которыми они имели дело.

Об этом она рассказала в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.

«У меня также не было опыта общественной деятельности до войны. Так, был Майдан, в котором каждый участвовал – семьями, фирмами, все помогали. А потом общественная деятельность началась у меня с началом оккупации Крыма. Как человек, который действительно видел решение, что можно сделать, и видел потребность в моей помощи государства, я начала свою деятельность в марте 2014. Когда я увидела военную часть, в которой нет еды, когда я как человек гражданский организовала это со своими друзьями – мы привезли целую «Газель» продуктов на склад и накормили целую военную часть ПВО», - рассказывает Майборода.

Она также вспомнила, как была шокирована, когда к ней и ее друзьям, которые были гражданскими, обратились военные из подразделения в Крыму и попросили организовать следующий день вывоз 170 человек. Гостья программы отметила, что после этого произошло ее первое знакомство с государственным учреждением - Министерством обороны.

«Мы начали со скандала, потому что не может так быть, что в государстве Минобороны с бюджетом, военные части, а в оккупированном Крыму мы помогаем - бронежилеты, какие рации передавали, подразделение целое - женщины, дети, военные - мы нашли деньги, для того чтобы организовать вывоз», - говорит Майборода.

По ее словам, в ходе той беседы, которая проходила в конце марта 2014 между волонтерами и Минобороны, в Генштабе сообщили, что они, к сожалению, ничего с этой ситуацией поделать не могут.

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