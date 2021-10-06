Футуролог Алексей Толкачев рассказал, как задержание бывшего президента Михаила Саакашвили повлияет на дальнейшие отношения между Украиной и Грузией.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» .

По словам гостя программы, следует ожидать определенной напряженности в украинско-грузинских отношениях, но в целом они останутся дружескими. «Я не жду каких-то тяжелых стратегических последствий от нынешних событий», - утверждает он. В частности, говорит Толкачев, украинцы и в дальнейшем смогут приезжать в Грузию, покупать там недвижимость, а в самой Украине продолжат работать грузинские рестораны, как и раньше.

С другой стороны, замечает футуролог, в Украине сформировалось представление о Грузии как замечательной стране с успешными реформами. «На самом деле там все далеко не так прекрасно», - подчеркивает он.

По мнению Толкачева, из-за задержки Саакашвили там могут начаться проблемы, которые отбросят страну на полгода или даже год назад. «К переменам в отношениях может привести дестабилизация ситуации в самой Грузии – тогда обрушится красивая картинка в сознании украинцев», - убежден гость программы.

Как сообщала Politeka, Толкачев охарактеризовал значение для Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили .