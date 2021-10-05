Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента” Александр Леонов рассказал, что стало причиной начала отстранения спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом он сказал в новом выпуске программы “Акценты” с Татьяной Резвин.

“Эти проблемы накапливались, и раздражение ощущалось. Но вот именно в открытую плоскость все это выплеснулось как раз в контексте, давайте вспомним шоу на Шустере, где была прямая перепалки Дмитрия Разумкова з Давидом Арахамией. И фактически тогда стало понятно, что вопрос про отставку Дмитрия Разумкова будет поставлен”, - сказал Александр Леонов.

По его словам, у Офиса президента хватит голосов, чтобы отправить в отставку Дмитрия Разумкова.

“Дальше многое будет зависеть от того, действительно сможет ли Дмитрий Разумков объединить вокруг себя ресурсы и денежные, организационные и в том числе политические. Очевидно, что ему нужен политический проект и соратники, с которыми он сможет объединиться. И штурмовать, как минимум, Верховную Раду. Многое будет зависеть от поддержки со стороны медиа… Очевидно, что идти в какие-то из существующих политических проектов, которые сейчас в Верховной Раде… Там он будет одним из многих. И ему это не интересно”, - добавил Леонов.

Как сообщала Politeka, Загородний заявил, что он не считает, что у Разумкова есть большие политические перспективы .