Политический эксперт Владислав Дзивидзинский рассказал, зачем представители фракции “Слуги народа” поехали в Трускавец, и будут ли они заниматься там тимбилдингом.

Об этом он сказал в новом выпуске программы “Акценты” с Татьяной Резвин.

“На этом собрании есть много участников, и у каждого может быть своя цель. И вполне вероятно, что одна другой не противоречит, они могут быть по итогу достигнуты разом. Стоит отметить, что приход ко власти был спонтанным. И мы понимаем, что множество людей брались специально не из сферы политики. Поэтому, во власть очень быстро и стремительно попали люди, которые ничего во власти не понимают”, - сказал Владислав Дзивидзинский.

По его словам, чтобы собрать в парламенте такую разнообразную аудиторию, их отправили в Трускавец в первый раз.

“Сейчас прошло два года, есть что анализировать, есть что менять. Сделаны определенные выводы. Я согласен, что официальное заявление организаторов этого мероприятия о том, что это тимбилдинг, образовательно-просветительский — будет реализован. То есть, однозначно их будут чему-то учить, какие-то итоги подводить… Элементы шоу там будут присутствовать. В разных смыслах. Для шоу, для того, чтобы подогреть к нему интерес, часто делают анонс. И мы эти анонсы уже услышали”, - добавил Дзивидзинский.

Он отметил, что в частности Давид Арахамия собирается быть диджеем, а “Слугам народа” будут раздавать “Оскары”.

“За лучшее политическое выступление, за лучший законопроект. Я бы еще им предложил ввести “Золотую малину” за лучшие факапы в информационном поле”, - подчеркнул Владислав Дзивидзинский.

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