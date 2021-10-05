Финансист, инвестиционный банкир Сергей Фурса в программе Яники Мерило «Субъективно с Яникой Мерило» прокомментировал ситуацию с олигархическими каналами в Украине.

Решение вопроса телевизионного влияния только один: это общественное телевидение, говорит он.

«Простого решения здесь нет. Например, немцы для раскрутки своего общественного телевидения футбол там показывали. Тот же бой Усика надо показывать на «Суспильном». Я не могу болеть против великого спортсмена, который выступает под украинским флагом. Но я не могу болеть за жесткого «ватника» с православием головного мозга, который постоянно озвучивает тезис российской пропаганды, антиукраинской пропаганды. Я пошел спать, потому что не мог решить дилемму. А большинство пошло смотреть бокс. Поэтому такие вещи должны быть на общественном телевидении. Если мы хотим бороться с влиянием олигархов в телевизоре, то это просто единственное решение», - отмечает он.

Когда работает общественное телевидение, граждане страны не испытывают манипуляций со стороны медиа, принадлежащих олигархам или политикам, утверждает он.

«Сейчас прошел референдум в Швейцарии. «Надо ли увеличить налоги, чтобы бедным было плохо?» - нет. А второе – «Надо ли легализировать однополые браки?» - да. Вот так говорит здоровое общество, которому в голову не закапывается всякая олигархическая фигня, и которое так живет лет 50», - рассуждает финансист.

Не бывает чудес в таких проблемах, как деолигархизация общества, отмечает Фурса: «Если я пил 20 лет, то печень я потом не вылечу за неделю. Никто мне не даст волшебную таблетку, чтобы я вылечился. Это долгий процесс, и то, многие вещи уже необратимы. Так и олигархи. Необходимо очищение судебной системы, надо быть реально вовлеченным в эту историю».

Ранее Politeka сообщала, что Берестенко озвучил условия, при которых можно оздоровить и восстановить украинскую таможню.

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