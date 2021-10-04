Финансист, инвестиционный банкир Сергей Фурса в программе Яники Мерило «Субъективно с Яникой Мерило» пояснил, как формируется рыночная стоимость энергоносителей.

«Сейчас сложилась ситуация, что бизнес покупает по рыночной цене. У аграриев этот год был лучше за всю историю. А тут пролетает стоимость газа. Они-то покупают его по 1000 долларов. Сейчас осень и надо сушить кукурузу, там газ. Весной пойдут удобрения, там тоже газ. И уже в следующем году мы увидим это в цене всей аграрной продукции. Ну, и все прочие товарищи сейчас активно покупают газ по рыночным ценам», - говорит он.

Когда речь идет о населении, тут же включается популизм.

«Тарифы тоже выросли, это было очень больно, потому что в четыре раза. Но вы просто субсидиями это перекрываете. Если человек страдает – он получает субсидию и не страдает от этого. А если кто-то живет в Конча-Заспе, ему хоть тыща долларов, хоть две тыщи долларов – он этого даже не почувствует. Вот так была бы нормальная ситуация», - отмечает финансист.

По его словам, мы пошли по ситуации ненормальной. В итоге «Нафтогаз» покупает газ дорого, он вынужден импортировать часть газа по любой стоимости, которая есть на рынке, и продает его дешево.

«Причем разница чуть ли не в пять раз. Причем он продает не только своим клиентам. В итоге мы дотируем олигархов, продавая им газ в пять раз дешевле. Мы возвращаемся к ситуации, которая была при Януковиче. Разница цен на рынке, население, промышленность. На этой дельте очень много людей сделали огромное состояние. И мы сейчас опять в это все вернулись», - заключает эксперт.

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