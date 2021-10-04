В программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика» Елена Стяжкина, профессор, ведущий научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Украины рассказала о подтекстах интерпретации событий Второй мировой войны.
«Советская интерпретация Великой отечественной войны переродила новый советский режим в образ русских-победителей. Он выглядел как первый среди европейских народов, потому что он спас эти европейские народы от фашизма и нацизма. И этот сложный конструкт, который можно разбирать на много сегментов, был очень хорошо приживлен, в том числе и в западной историографии, и в политиках памяти. Будучи глубоко виноватыми и работающие над своей виной, немецкие исследователи никогда не могли покуситься на твердыню советского духа», - говорит она.
Другие исследователи, скорей, не имели такого желания. Потому что были другие, более интересные темы, связанные, например, с военными действиями, формированием Второго фронта, войны в Африке и так далее.
«В результате получилась история, которая в глазах западного общества выглядит следующим образом. От нацизма и фашизма Европу спас русский народ. Совершенно справедливо Питер Дикенсон говорит, что за этой огромной тенью русского народа сразу не видно больше миллиона украинцев, которые сражались в советской армии точно так же, как русские, татары, евреи, армяне и грузины воевали с нацизмом, и в конечном итоге победили его», - утверждает Стяжкина.
Как сообщала Politeka, Джангиров рассказал о торговле СССР с Германией перед Второй мировой войной.
Экс-муж Ани Лорак повторил экстремальное свидание, но уже с новой возлюбленной: "С Каролиной тоже есть такое..."
Самолет с пассажирами протаранил многоэтажное здание, кадры катастрофы: "Не выжил никто"
Победителю "Голосу країни" Сасанчину резко стало плохо, приехала скорая: беременная невеста сообщила подробности
Токио из «Бумажного дома» в одних плавках от купальника приковала восхищенные взгляды: «Дикий ангел»
Олег Винник готовится покинуть Украину, что известно: "Безумная любовь"
Также Politeka сообщала, что Шеховцов рассказал, как немецкие националисты тайно получали деньги от Советского союза.