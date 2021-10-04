В программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика» Елена Стяжкина, профессор, ведущий научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Украины рассказала о подтекстах интерпретации событий Второй мировой войны.

«Советская интерпретация Великой отечественной войны переродила новый советский режим в образ русских-победителей. Он выглядел как первый среди европейских народов, потому что он спас эти европейские народы от фашизма и нацизма. И этот сложный конструкт, который можно разбирать на много сегментов, был очень хорошо приживлен, в том числе и в западной историографии, и в политиках памяти. Будучи глубоко виноватыми и работающие над своей виной, немецкие исследователи никогда не могли покуситься на твердыню советского духа», - говорит она.

Другие исследователи, скорей, не имели такого желания. Потому что были другие, более интересные темы, связанные, например, с военными действиями, формированием Второго фронта, войны в Африке и так далее.

«В результате получилась история, которая в глазах западного общества выглядит следующим образом. От нацизма и фашизма Европу спас русский народ. Совершенно справедливо Питер Дикенсон говорит, что за этой огромной тенью русского народа сразу не видно больше миллиона украинцев, которые сражались в советской армии точно так же, как русские, татары, евреи, армяне и грузины воевали с нацизмом, и в конечном итоге победили его», - утверждает Стяжкина.

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