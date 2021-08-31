У програмі Андреаса Умланда «Політична україністика» політолог і публіцист Антон Шеховцов розповів про те, як німецькі націоналісти таємно отримували гроші від Радянського союзу.

Як розповідає Шеховцов, СРСР було не вигідно, щоб Західна Німеччина стала членом НАТО, а тому він таємно давав гроші західнонімецьким націоналістам. «За деякими даними ці гроші перевищували ті фінансові ресурси, які Радянський Союз виділяв західнонімецьким комуністам», - додає експерт.

За його словами, це був болісний досвід для західнонімецьких націоналістів. «Вони думали, що, якщо Західна Німеччина збереже хоча б нейтралітет, возз'єднання Німеччини буде швидким», - пояснює політолог.

Тим не менш, каже він, після 1995 року, коли Західна Німеччина все ж таки стала членом НАТО, у цьому спонсоруванні вже не було необхідності і в часи «холодної війни» активне співробітництво припинилося. «Але, тим не менше, цих західнонімецьких неонацистів СРСР часто долучав через радянські і східнонімецькі спецслужби до провокацій», - коментує Шеховцов. У приклад експерт наводить операції КДБ щодо дискредитації Західної Німеччини.

Зокрема, він розповідає про найвідомішу з них наприкінці 1950-х років, коли свастики і гасла «Євреї, забирайтеся геть!» активно з’являлися у Західній Німеччині буквально повсюдно: на єврейських кладовищах, стінах будинків і магазинів, тощо. «Наратив був у наступному: подивіться, Західна Німеччина вступила в НАТО і відбувається відродження нацизму. Одночасно робилася спроба легітимації Східної Німеччини як антифашистської країни», - пояснює публіцист.

Шеховцов зазначає, що певною мірою операція пройшла успішно. Аби не бути голослівним, він розповідає, що кілька британських компаній припинили свою співпрацю із Західною Німеччиною через її неонацизм та антисемітизм.

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