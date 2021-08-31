В программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика» политолог и публицист Антон Шеховцов рассказал о том, как немецкие националисты тайно получали деньги от Советского Союза.

Как рассказывает Шеховцов, СССР было не выгодно, чтобы Западная Германия стала членом НАТО, а потому он тайно давал деньги западногерманским националистам. «По некоторым данным эти деньги превышали те финансовые ресурсы, которые Советский Союз выделял западногерманским коммунистам», - добавляет эксперт.

По его словам, это был мучительный опыт для западногерманских националистов. «Они думали, что если Западная Германия сохранит хотя бы нейтралитет, воссоединение Германии будет скорым», - объясняет политолог.

Тем не менее, говорит он, после 1995 года, когда Западная Германия все же стала членом НАТО, в этом спонсировании уже не было необходимости и во времена «холодной войны» активное сотрудничество прекратилось. «Но, те не менее, этих западногерманских неонацистов СССР зачастую привлекал через советские и восточногерманские спецслужбы к провокациям», - комментирует Шеховцов. В пример эксперт приводит операции КГБ по дискредитации Западной Германии.

В частности, он рассказывает о самой известной из них в конце 1950-х годов, когда свастики и лозунги «Евреи, убирайтесь прочь!» активно появлялись в Западной Германии буквально повсеместно: на еврейских кладбищах, стенах домов и магазинов и тому подобное. «Нарратив был в следующем: посмотрите, Западная Германия вступила в НАТО и происходит возрождение нацизма. Одновременно предпринималась попытка легитимации Восточной Германии как антифашистской страны», - объясняет публицист.

Шеховцов отмечает, что в определенной степени операция прошла успешно. Чтобы не быть голословным, он рассказывает, что несколько британских компаний прекратили свое сотрудничество с Западной Германией из-за ее неонацизма и антисемитизма.

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