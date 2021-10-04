Председатель совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов в Украине Елена Сотскова объяснила, по каким причинам России не удалось ввести накопительную систему пенсий, как, например, Польше.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Суть событий» на канале ZNAJ.UA с журналисткой Любовью Завальнюк.

Как отмечает гостья программы, оккупация Крыма принесла России определенные экономические проблемы: полуостров нуждался в финансировании, чтобы успокоить настроения крымчан. И тогда, говорит он, руководство РФ решило использовать для этого средства накопительного фонда.

По словам Сотсковой, РФ допустила фундаментальную ошибку еще в начале создания пенсионной накопительной системы. «Они организовали работу накопительной системы с помощью накопительного фонда. То есть это был государственный накопительный фонд, которым оперировало государство, куда платили дополнительные взносы в пользу работающих», - объясняет она. Эксперт добавляет, что одновременно Россия заморозила накопительную систему и люди, отдавая в ее пользу средства в течение многих лет, остались ни с чем.

Вместо этого Польша, подчеркивает она, ввела накопительную систему пенсии иначе: в 1993 году был принят закон об обязательных накоплениях. Эксперт добавляет, что такую же модель системы пенсии планируется ввести и в Украине.

Сотскова рассказывает, что в Польше работает государственный фонд «ZUS», деньги которому платят в пользу всего работающего населения. Кроме этого, добавляет эксперт, там есть и частные пенсионные фонды, которые также получают взносы в накопительной системе и выплачивают пенсии. «Польская система состоит из трех составляющих. Есть обязательные взносы, когда все платят обязательно как налог. А есть добровольные, кто хочет увеличить свою пенсию, платит добровольно», - отмечает гостья программы.

Как сообщала Politeka, Клочок объяснил, почему в Украине увеличивают пенсии на мизерные суммы и преподносят это как достижение.

Также Politeka писала о том, что Рыбчинский рассказал, сколько в Украине на самом деле пенсионеров и сколько средств нужно для выплат им.



