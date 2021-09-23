Скільки в Україні насправді пенсіонерів і скільки коштів потрібно для виплат їм? Ситуацію у програмі «Суть подій» на каналі «Знай.ua» коментує політик Євген Рибчинський.

«Зараз в Україні офіційно живуть 46 мільйонів людей, в тому числі 11 мільйонів пенсіонерів. Перша цифра брехлива, а друга – тим більше. Останній перепис населення проводився 20 років тому, з того часу померли та поїхали дуже багато хто. При цьому в цивілізованих країнах перепис проводиться кожні десять років. Але в Україні вигідно не перераховувати населення, тому що «мертві душі» приносять скажений дохід. Я впевнений, що, якби перепис населення провели у 2020 році, як обіцяв Гройсман, то українців, які постійно проживають в країні, нарахували б не більше 36 мільйонів. Якщо так, то в Україні живуть не більше восьми або дев'яти мільйонів пенсіонерів», - вважає політик.

Він вказав на проблему, яка виникає при цьому.

«Припустимо, у нас три мільйони осіб в місяць отримують середню пенсію - три з половиною тисячі гривень. За місяць виходить десять з половиною мільярдів гривень, або пів мільярда доларів. Насправді ці пів мільярда доларів щомісяця капають комусь в кишеню. А так і виходить, якщо допустити, що пенсіонерів у нас насправді вісім мільйонів, а не одинадцять», - каже Євген Рибчинський.

Як повідомляє Politeka, раніше журналістка Любов Завальнюк розповіла, що до кінця року пенсії в країні підвищать у два рази.

Також Politeka повідомляла, що голова ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів Олена Сотскова назвала інфляцію нормальним явищем.