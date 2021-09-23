Сколько в Украине на самом деле пенсионеров и сколько средств требуется для выплат им? Ситуацию в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua» комментирует политик Евгений Рыбчинский.

«Сейчас в Украине официально живут 46 миллионов людей, в том числе 11 миллионов пенсионеров. Первая цифра лжива, а вторая – тем более. Последняя перепись населения проводилась 20 лет назад, с тех пор умерли и уехали очень многие. При этом в цивилизованных странах перепись проводится каждые десять лет. Но в Украине выгодно не пересчитывать население, потому что «мёртвые души» приносят бешеный доход. Я уверен, что, если бы перепись населения провели в 2020 году, как обещал Гройсман, то украинцев, которые постоянно проживают в стране, насчитали бы не более 36 миллионов. Если так, то в Украине живут не больше восьми или девяти миллионов пенсионеров», - считает политик.

Он указал на проблему, которая возникает при этом.

«Допустим, у нас три миллиона человек в месяц получают среднюю пенсию – три с половиной тысяч гривен. За месяц получается десять с половиной миллиардов гривен, или полмиллиарда долларов. На самом деле эти полмиллиарда долларов каждый месяц капают кому-то в карман. А так и выходит, если допустить, что пенсионеров у нас на самом деле восемь миллионов, а не одиннадцать», - говорит Евгений Рыбчинский.

Как сообщает Politeka, ранее журналистка Любовь Завальнюк рассказала, что до конца года пенсии в стране повысят в два раза.

Также Politeka сообщала, что председатель совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Елена Сотскова назвала инфляцию нормальным явлением.