Писатель Валерий Примост в программе Алексея Толкачёва «Толковый разговор» рассуждал, в какой мере религия определяет менталитет народа.
«В 1492 году, когда представитель католического мира Колумб открыл Америку, в Москве митрополит Зосима создал концепцию «Москва – третий Рим». То есть сразу понятно, кто на каком уровне развития находился. Можно сравнить и количество высших учебных заведений в католическом и православном мирах. Католицизм выиграл у православия в цивилизационном соревновании, но потом проиграл протестантизму. Православие же осталось там же, где и было. Я вовсе не хочу задеть религиозные чувства людей – я говорю только об эффективности религий с точки зрения развития наций. И как раз сейчас у нас есть замечательные возможности для развития. Мне кажется, что огромное множество украинцев недооценивает перспективы томоса», - говорит гость программы.
По его мнению, Украина, получив поместную церковь, приобрела огромный потенциал для рывка вперёд.
«Сейчас я скажу ужасно еретическую вещь: при сохранении православной формы в идеологию можно будет внести более современные элементы. Я бы даже сказал – протестантские, но меня заплюют», - опасается Валерий Примост.
Как сообщает Politeka, ранее композитор и политик Евгений Рыбчинский назвал получение томоса одним из главных достижений Украины за тридцать лет независимости.
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Также Politeka сообщала, что футуролог Алексей Толкачёв прокомментировал предоставление нашей стране томоса