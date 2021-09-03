Лише інтелектуальний труд зможе зробити з України диво-країну. Так у своєму блозі «Ще не вмерла» заявив політик, журналіст, поет і композитор Євген Рибчинський, який розповів про успіхи України за 30 років Незалежності

«Чого не можна у молодої країни відняти – це те, що вона стала справжньою державою, знаною у всьому світі, і змогла відбити агресію потужної ядерної держави, що і досі є основним фактором небезпеки для нашого суверенітету», - каже Рибчинський.

Він нагадав про успіхи нашої країни за часи незалежності, серед яких перемоги на Євробаченні, успішно прийнятий європейський чемпіонат з футболу, дві революції і сформовані абсолютно нові боєздатні збройні сили. Рибчинський зазначив, що Україна прийняла закони щодо українізації і закрила російські школи, побудувала сучасні дороги і запустила швидкісні потяги, отримала безвізовий режим з Євросоюзом і дістала Томос для єдиної помісної православної церкви.

«У нас є свобода слова і самовираження, немає тільки великих грошей і низьких цін на комуналку. Але ми ще ростемо, і я переконаний, що попри злидні, які є навіть у найблагополучніших країнах світу, ми, українці, все одно вирулимо. Бо ми у печалі веселі, без надії мрійливі і без стимулів працелюбні. Ми встоїмо, виживемо і переможемо. Бо попри те, що політики нас ділять на електорати, ми прекрасно знаємо їм ціну. Бо попри те, що у нас корумповані суди, ми намагаємося бути справедливими. Бо попри те, що хтось розмовляє українською, а хтось за звичкою російською, ми продовжуємо розуміти один одного і любити, незважаючи ні на що», - вважає Рибчинський.

Для тих, хто вважає, що за 30 років можна було побудувати тут Сингапур, політик нагадав, що євреїв тільки 40 років водили по пустелі, а нас «сусіди» водять за ніс вже 400 років. Тож, на його думку, підбивати підсумки потрібно пізніше, а поки що необхідно працювати, адже під лежачий камінь вода не біжить.

«Лише інтелектуальний труд зможе зробити з України диво-країну», - заявив Рибчинський.

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