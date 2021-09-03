Только интеллектуальный труд сможет сделать с Украины чудо-страну. Так в своем блоге «Ще не вмерла» заявил политик, журналист, поэт и композитор Евгений Рыбчинский, который рассказал об успехах Украины за 30 лет Независимости

«Чего нельзя в молодой страны отнять – это то, что она стала настоящим государством, известным во всем мире, и смогла отразить агрессию мощной ядерной державы, что до сих пор является основным фактором опасности для нашего суверенитета», - говорит Рыбчинский.

Он напомнил об успехах нашей страны за годы независимости, среди которых победы на Евровидении, успешно принятый европейский чемпионат по футболу, две революции и сформированные абсолютно новые боеспособные вооруженные силы. Рыбчинский отметил, что Украина приняла законы об украинизации и закрыла русские школы, построила современные дороги и запустила скоростные поезда, получила безвизовый режим с Евросоюзом и получила Томос для единой поместной православной церкви.

«У нас есть свобода слова и самовыражения, нет только больших денег и низких цен на коммуналку. Но мы еще растем, и я убежден, что несмотря на бедность, которая есть даже в самых благополучных странах мира, мы, украинцы, все равно вырулим. Потому что мы в печали веселые, без надежды мечтательные и без стимулов трудолюбивы. Мы устоим, выживем и победим. Потому что несмотря на то, что политики нас делят на электорат, мы прекрасно знаем им цену. Несмотря на то, что у нас коррумпированные суды, мы стараемся быть справедливыми. Несмотря на то, что кто-то разговаривает на украинском, а кто-то по привычке на русском, мы продолжаем понимать друг друга и любить, несмотря ни на что», - считает Рыбчинский.

Для тех, кто считает, что за 30 лет можно было построить здесь Сингапур, политик напомнил, что евреев только 40 лет водили по пустыне, а нас «соседи» водят за нос уже 400 лет. Поэтому, по его мнению, подводить итоги нужно позже, а пока необходимо работать, ведь под лежачий камень вода не бежит.

«Только интеллектуальный труд сможет сделать с Украины чудо-страну», - заявил Рыбчинский.

Как сообщала Politeka, Рохов заявил, что в Украине уже 30 лет не удастся преодолеть политическую силу, которая заботится о людях.

Также Politeka сообщала, что Толкачев отметил об Украине, что на данный момент он не может сказать, что мы стремимся уверенно ко дну.