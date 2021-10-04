Возможен ли в обозримом будущем мир между Украиной и Россией?Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает бывший советник президента РФ Владимира Путина экономист Андрей Илларионов.

«Французы и немцы веками воевали между собой, но сейчас вполне дружат. Я думаю, и для Украины с Россией такие отношения возможны. Другой пример: с поляками немцы воевали ещё дольше, чем с французами. У народов накопились огромные счёты друг к другу, а сейчас – нормальные отношения. Но никто не забыл то, что было в истории. При этом хорошие отношения существуют и на уровне отдельных людей, и на уровне обществ. Или вот самый наглядный случай: сколько крови было пролито в конфликтах между Украиной и Крымским ханством? Но украинцы и крымские татары сейчас находятся по одну сторону баррикад», - говорит гость программ.

При этом он отметил, что возможность мира и дружбы между нашими странами не зависит от того, кто сейчас стоит у власти в Киеве.

«Мир между Украиной и Россией зависит не от Украины, а от России. А в планы нынешнего хозяина Кремля мир не входит – разумеется, за исключением того случая, если ему удастся захватить всю Украину. Тогда нам станут рассказывать о едином народе и об отсутствии различий между украинцами и русскими. А сейчас я не вижу оснований не только для дружбы, но хотя бы для добрых отношений между Украиной и Россией», - отмечает Андрей Илларионов.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал дело об отравлении Скрипалей в Солсбери.

Также Politeka сообщала, что Илларионов назвал причины своего ухода от Путина и эмиграции в Украину.