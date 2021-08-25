Після того як колишній радник президента Росії економіст Андрій Ілларіонов працював у команді Володимира Путіна і досяг успіхів в економічній політиці Росії, він раптом все покинув і опинився в Україні. Про причини такого рішення економіст відповів у програмі «On target з капітаном Гарі Табах».

Він вважає своє звільнення закономірним, оскільки, за його словами, Путін систематично здійснював кроки зі знищення особистих, політичних, громадянських свобод в країні. А в Україні він прибув, щоб допомогти українцям.

«Україна опинилася під ударом того ж Путіна. Путін довго готував його і з 2013 року почав гібридну війну, з 2014 року почав відкриту війну проти України. Не тільки захопив Крим, захопив Донбас, а й намагається встановити контроль над усією Україною. А мені це не подобається, я цього не хочу. Тому вважаю за необхідне зробити все можливе для допомоги Україні і українцям для того, щоб це не відбулося. Це те, що я можу зробити порадами, рекомендаціями, аналізом, наданням інформації», - говорить він.

Колишній радник Путіна запевняє, що впевнений у тому, що Україна зможе відстояти свою незалежність і суверенітет.

«Незалежно від того, скільки в України союзників з якого б не було боку, найголовніше - що у України є союзники, які підтримують Україну, які люблять Україну, які вважають за необхідне, щоб існувала вільна, суверенна, незалежна демократична Україна. І тому в цій важкій війні все одно переможе Україна», - стверджує Ілларіонов.

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