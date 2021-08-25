После того как бывший советник президента России экономист Андрей Илларионов работал в команде Владимира Путина и достиг успехов в экономической политики России, он вдруг все бросил и оказался в Украине. О причинах такого решения экономист ответил впрограмме «On target с капитаном Гари Табах».

Он считает свой уход с поста закономерным, поскольку, по его словам, Путин систематически совершал шаги по уничтожению личных, политических, гражданских свобод в стране. А в Украину он прибыл, чтобы помочь украинцам.

«Украина оказалась под ударом того же Путина. Путин долго готовил его и с 2013 года начал гибридную войну, с 2014 года начал открытую войну против Украины. Не только захватил Крым, захватил Донбасс, но и пытается установить контроль над всей Украиной. А мне это не нравится, я этого не хочу. Поэтому считаю необходимым сделать все возможное для помощи Украине и украинцам для того, чтобы это не произошло. Поэтому то, что я могу сделать, советами, рекомендациями, анализом, предоставлением информации», - говорит он.

Бывший советник Путина уверяет, что уверен в том, что Украина сможет отстоять свою независимость и суверенитет.

«Независимо от того, сколько у Украины союзников с какой бы ни было стороны, самое главное – что у Украины есть союзники, которые поддерживают Украину, которые любят Украину, которые считают необходимым, чтобы существовала свободная, суверенная, независимая демократическая Украина. И поэтому в этой тяжелой дорогостоящей войне все равно победит Украина», - утверждает Илларионов.

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