В прямом эфире на канале «А как на самом деле?» адвокат расскажет все, что нужно знать о своих правах тем, кто проживает в гражданском браке или когда-либо заключал,или планирует заключить фиктивный.
Сегодня в 18:00 выходитновый выпуск программы «Юристы отвечают».
Экспертом в новом выпуске станет адвокатпрактики семейного и гражданского права адвокатского объединения «Митракс» Юрий Бабенко, специалист с 12-летним опытом работы.
Юрист расскажет, о каких рисках стоит подумать людям, заключающим фиктивный брак, объяснит, можно ли разделить имущество и принять наследство после гражданского брака, расскажет, как установить факт совместного проживания и защитить свои имущественные права и о многом другом.
Каждый, у кого возникнут вопросы по теме эфира, сможет написать их адвокату в режиме онлайн во время трансляции и получить бесплатную консультацию от специалиста.
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