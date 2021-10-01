В прямом эфире на канале «А как на самом деле?» адвокат расскажет все, что нужно знать о своих правах тем, кто проживает в гражданском браке или когда-либо заключал,или планирует заключить фиктивный.

Сегодня в 18:00 выходитновый выпуск программы «Юристы отвечают».

Экспертом в новом выпуске станет адвокатпрактики семейного и гражданского права адвокатского объединения «Митракс» Юрий Бабенко, специалист с 12-летним опытом работы.

Юрист расскажет, о каких рисках стоит подумать людям, заключающим фиктивный брак, объяснит, можно ли разделить имущество и принять наследство после гражданского брака, расскажет, как установить факт совместного проживания и защитить свои имущественные права и о многом другом.

Каждый, у кого возникнут вопросы по теме эфира, сможет написать их адвокату в режиме онлайн во время трансляции и получить бесплатную консультацию от специалиста.

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