Америка была готова помогать Украине во время ядерного разоружения в 90-х годах прошлого столетия. Но руководство Украины заняло позицию подыгрывания руководству России. В результате Украина и до сих пор остается зависимой и уязвимой от соседнего государства.

Об этом рассказал член Комиссии по вопросам экологии, бывший народный депутат Юрий Костенко в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

«Я имел честь от имени Украины проводить переговоры с Большой семеркой. В 1995 году я подписывал меморандум о закрытии Чернобыльской атомной станции. Согласно этому меморандуму был создан международный фонд, где все мероприятия на Чернобыльской атомной станции финансировались оттуда. И уже более десяти миллиардов долларов. А на ядерное разоружение мы всего-навсего получили 350 миллионов долларов технической помощи со стороны США», - говорит он.

Другие страны отстранились от финансирования этой программы. США же брали на себя финансовые вопросы, вопросы безопасности и технологические обязательства.

«В частности, уже тогда их корпорация Генерал Атомикс вышла к нам с предложениями на уровне президента Кравчука и премьера Кучмы о совместном производстве из высокообогащаемого урана твэлов на территории Украины. Это колоссальная программа была! 1993 год», - вспоминает политик.

Все это было положено на стол президенту Леониду Кравчуку и в Министерство иностранных дел.

«Однако это было погребено очень простым способом. Меня как главу делегации на переговорах с Россией устранили, я категорически не хотел парафировать документы о передаче боеголовок России. Поставили Шмарова, он через две недели все парафировал. И Россия сказала США, об этом говорил Тэлбот на этой же конференции в Сиенне: что они все проблемы уже решили с Украиной. «Уже все, не надо никаких трехсторонних переговоров! Все боеголовки расформуются в России».

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