Все больше команд начинают создавать собственные компании, крутые стартапы. Об этом руководящий партнер UNIT.City Константин Евтушенко рассказал в программе «Субъективно с Яникой Мерило».

«Объективно для этого есть основания. Настолько крутой Украинский фонд стартапов! Это ребята, которые по несколько раз в месяц делают питчи, которые консолидируют все команды в одном месте, финансируют их и увозят. На прошлой неделе у нас был питч на IT-мероприятие в Лас-Вегасе, которое состоится в начале 2022 года. Восемь украинских команд туда поедет», - рассказывает он.

Украинский фонд стартапов - это инициатива правительства, министерства финансов, президента.

«И оно супер поддерживается. Но рядом с ними подтянулись и международный фонд, и менторские программы. И мы думаем о своем фонде. В Украине уже создаются десятки фондов, которые готовы финансировать успешные идеи. И это все качает стартап-культуру и дает толчок, который нам так нужен. Но еще важнее то, что Могилянская делает с Минцифрой», - говорит он.

За два года были разработаны беспрецедентные новейшие проекты и сервисы для бизнеса, электронного оборота документов и тому подобное.

«Классный и сам продукт«Дия», и«Дия City». Это вещи, которые заставляют переходить в такую транспарентную область все IT-индустрии и делают Украину привлекательной с точки зрения налогообложения. И это агрегация всех реестров государственных в одном месте. В принципе, это все – о прозрачности. Потому что цифра – это все о прозрачности. Если это все о прозрачности – это и есть то, что победит коррупцию. Это вопрос нескольких лет», - делает вывод Евтушенко.

Politekaсообщала, что Окландер посоветовал производителям нужно создавать аналог украинского Амазона.

Также Politekaсообщала, что, по словам Окландера, Диджитал-маркетингу обучают люди, которые просто в силу своего возраста не знают, как открыть браузер.