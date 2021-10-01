Существует ли риск, что Путин пойдёт путём Гитлера, постепенно отодвигая для себя «границу дозволенного» и доведя дело до новой мировой войны? Свой взгляд на проблему в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает отставной капитан первого ранга ВМС США Гари Табах.

«Я не знаю, станет ли Путин новым Гитлером, но в Генштабе США должны готовиться к такому варианту. Работа этих людей в том и состоит, чтобы рассматривать все возможные варианты агрессии и готовиться отразить её. Моё мнение таково, что Путин на самом деле не метит в Гитлеры, но готовиться к этому надо. Если ты не готовишься к тому, что на тебя нападут – тогда на тебя точно нападут. Но я не думаю, что из Путина может получиться Гитлер. Он уже потерял инициативу – захватить «русский мир» не получилось. Украинцы не поддержали его, а наоборот, быстро сорганизовали добровольческие отряды и дали отпор агрессии. Вряд ли Путин ожидал этого. Я до сих пор восхищаюсь мужеством украинских воинов», - говорит гость программы.

По его мнению, нечто подобное российский президент должен был понять ещё после войны с Грузией.

«Действовать методами Гитлера – это вообще не стиль Путина. Он не любит идти в лобовую атаку. На сегодня Путин уже добился всего, чего хотел. «Северный поток-2» запущен, Путин снова стал рукопожатным, президент США звонит ему. Конечно, он от этого ещё более обнаглеет, но воевать не станет, а вместо этого постарается внести раскол, в том числе в американское общество», - считает Гари Табах.

Как сообщает Politeka, ранее он охарактеризовал последствия афганских событий для США.

Также Politeka сообщала, что Табах призвал к ответу тех, кто виноват в гибели американских военнослужащих в Афганистане.



