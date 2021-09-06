Свою думку щодо афганських подій висловив капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах у програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?»

Передусім гість програми зазначає, що точна кількість американців, що залишилися в Афганістані, не є відома. «Знаємо, що один конгресмен там залишився. Ми не знаємо, де він – так оголосив Держдеп. І 24 школярі американських залишилися», - зазначає Табах.

На його думку, це була не евакуація, а справжня втеча. «Від кого ми втікали? Від якихось середньовічних дикунів, які не вміють писати і читати, і тільки з «калашами» бігають і голови ріжуть?», - обурюється експерт. Також Табах закидає США те, що вони прибрали свої війська з Афганістану, не попередивши союзників.

Окрім цього, експерт не вважає, що ці події відбулися випадково. «Ми – наймогутніша професійна армія за всю історію людства – кинули все і втекли!», - підкреслює він. А відтак гість програми робить висновок, що афганські події – сплановані, як і руйнування самих США. «Руйнування армії, поліції, ладу, який збудований», - підкреслює він.

Отже, Табах підсумовує, що Байден своїми діями зруйнував те, що почав колишній президент Трамп, а афганські події негативно відобразилися на іміджі теперішнього керівництва США.

Як повідомляла Politeka, Табах розповів, що в США ніхто не протестує через смерть 13 військових в Афганістані.

Також Politeka писала про те, що Бізяєв назвав вихід США з Афганістану завершенням ери спроб перебудувати інші країни.