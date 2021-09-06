Свое мнение по поводу афганских событий выразил капитан первого ранга ВМС США в отставке Гаhри Табах в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?»

Прежде всего гость программы отмечает, что точное количество американцев, оставшихся в Афганистане, не является известным. «Знаем, что один конгрессмен там остался. Мы не знаем, где он – так объявил Госдеп. И 24 школьника американских остались», - отмечает Табах.

По его мнению, это была не эвакуация, а настоящее бегство. «От кого мы бежали? От каких-то средневековых дикарей, которые не умеют писать и читать, и только с «калашами» бегают и головы режут?», - возмущается эксперт. Также Табах обвиняет США в том, что они убрали свои войска из Афганистана, не предупредив союзников.

Кроме этого, эксперт не считает, что эти события произошли случайно. «Мы – самая могучая профессиональная армия за всю историю человечества – бросили все и сбежали!», - подчеркивает он. Следовательно гость программы делает вывод, что афганские события - спланированные, как и разрушение самих США. «Разрушение армии, полиции, строя, который выстроен», - подчеркивает он.

Итак, Табах заключает, что Байден своими действиями разрушил то, что начал бывший президент Трамп, а афганские события негативно отразились на имидже нынешнего руководства США.

Как сообщала Politeka, Табах рассказал, что в США никто не протестует из-за смерти 13 военных в Афганистане.

Также Politeka писала о том, что Бизяев назвал выход США из Афганистана завершением эры попыток перестроить другие страны.