Украина сейчас находится не в лучшей ситуации: наши территории оккупированы, а олигархи влияют на политику страны. Кто наш главный враг и можно ли вернуть оккупированные территории? Участник российско-украинскойвойны, командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили в программе «Личность» с Сергеем Дойко об этом рассказал.
«Она (Украина, - Ред.) не потеряла ни Донбасс, ни Крым. Я очень надеюсь, что в скором будущем при хорошем политическом менеджменте и Крым, и Донбасс вернутся в Украину. Во всяком случае, воля у солдат есть, чтобы их вернуть», - сказал Мамулашвили.
По мнению военного, последний прорыв, который был сделан в Украине – это принятие закона об олигархах.
«Первые враги Украины – это олигархи, люди с большими деньгами, которые пытаются создать и в принципе создали влияние на политику Украины. Это люди, которые постоянно думают, как и где заработать», - сказал Мамулашвили.
Как отметил военный, вопросы оккупации Украины отведены на последний план, потому что вопрос олигархов является куда более существенным: влияние олигархов на политику очень большое.
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