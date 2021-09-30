Глава комитета по вопросам ЖКХ Олег Попенко в проекте «Будьте готовы» для канала Знай.ua заявил об ухудшающейся ситуации с состоянием преступности в Украине и негативных оценках криминогенной ситуации, которые нам выставляют международные рейтинги и организации.

Попенко рассказал, что в Украине наблюдается ухудшение криминогенной обстановки. Он привел данные компании «Шериф», согласно которым в Киеве за короткий период с 18 по 31 марта 2020 года регистрировалось 2 000 преступлений в день, а всего за данный период было зафиксировано 26085 преступлений.

Эксперт отметил, что в 2020 году Украина заняла 148 место из 163 в международном рейтинге самых безопасных для жизни стран «Global Peace Index» – нашими соседями по месту в рейтинге стали Венесуэла и Нигерия, а африканские Зимбабве и Нигерия нас обогнали.

«И такие откровенно негативные оценки по поводу очевидного ухудшения криминогенной ситуации с состоянием преступности и противодействием ей в Украине нам выставляют авторитетные международные организации», - говорит Попенко.

По мнению эксперта, органы правопорядка бездействуют, а власть не реагирует на это должным образом. Кроме того, отмечает Попенко, проблемой является эффективность работы правоохранительных органов и судов. Он считает, что в такой ситуации Украина не может рассчитывать на инвестиции.

«Страна, где стреляют в первого помощника президента, где не работают суды, где похищают регулярно детей у благополучных и просто богатых украинцев, не может рассчитывать на инвестиции. И никакие инвестняни не помогут. Никакие законы не помогут изменить ситуацию в Украине. Так что будьте готовы к тому, что в 2022 году в Украине не будет инвестиций», - заявил Попенко.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Попенко, что коммуналка забирает 160% минимальной пенсии украинцев.

Также Politekaсообщала, что Голомша заявил о покушении на Шефира, что он глубоко сомневается, что это внутренние разборки, потому что внутренние разборки — это когда бросили взрывпакет.