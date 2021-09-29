Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Александр Попов в интервью Kyiv.Press рассказал о проблемах с транспортом в столице, а также объяснил, почему Киеву необходимо строительство окружной дороги и ремонт мостов.

Он рассказал, что ситуация в столице с 2014 года значительно ухудшилась почти во всех направлениях, начиная с вопросов социальной защиты и заканчивая проблемами с транспортом и инфраструктурой.

«Транспортный коллапс. Ездить по Киеву на автомобиле очень некомфортно. Утром в начале седьмого уже пробки на Южном мосту, где 2/3 транспорта — это фуры. Окружная дорога очень нужна», - говорит Попов.

По словам политика, это необходимо для столицы по многим причинам — это касается и экологии, и скорости движения, а также это имеет важное значение для экономики. Он напомнил, что в Администрации президента в период 2010-2013 годов было создано Агентство национальных инвестиционных проектов. Попов отметил, что в столице разрабатывалось два больших проекта, один из которых – как раз строительство окружной. По его словам, тогда уже были подготовлены земельные площадки, принятые нормативно-правовые акты для создания условий для инвестиций.

«Все реалистично, но этим надо заниматься. Мост Патона и мост Метро – там первая степень аварийности», - заявил Попов.

Он отметил, что ответственные за состояние мостов руководители коммунальных предприятий могут понести уголовную ответственность, если случится авария, однако по мостам продолжает ездить транспорт.

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