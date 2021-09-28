В новом выпуске программы «Культ личности» на канале Руслана Бизяева философ и публицист Сергей Дацюк рассказал, в чем состоит смысл создания криптовалюты.

«Смысл криптовалюты в том, что это принципиально иной тип доверия. И тем более он важен, чем более она не государственная. Принципиальной разницы между гривной и цифровой гривной нет, поскольку и та, и другая контролируется государством. Имеет значение, что я могу вести свой бизнес не под контролем государства. Для этого мне и нужна криптовалюта. Если мне неважно, есть этот контроль или нет, я могу пользоваться обычной гривной», - сообщил он.

Дацюк сказал, что в этом смысле гривна, которая имеет безналичное хождение – это не цифровая гривна, а гривна, которая имеет еще такой способ обращения. Потому что цифровая гривна, пояснил он, это когда мы полностью какую-то валюту отрываем от реального мира и обеспечиваем ее отдельное обращение. Не под контролем традиционных структур, считает он, вот тогда это имеет смысл.

«А если мы превращаем в цифровую существующую валюту, тогда смысла не имеем. Создать мы ее можем, но валюта интересна тогда, когда она создает возможности, которых нет. Когда валюта не создает новые возможности, а повторяет те, которые уже есть, то мы просто распределяем ее потребление. Но поскольку цифровая гривна и обыкновенная находится под контролем одного и того же государства, то принципиальной разницы тут нет. Просто идет убыстрение обращения, но не более того», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизява, что государственные криптовалюты – это тренд десятилетия.

Также ранее для Politeka Скаршевский о будущем криптовалюты: подъемы будут сменяться падениями и наоборот.



