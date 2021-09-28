Политолог-международник Николай Волковский в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказал, действительно ли во время выступления президента Украины Владимира Зеленского было мало слушателей.

"Средства массовой информации активно манипулируют о том, что действительно мало кто из гостей присутствовал во время выступления. Я специально проанализировал выступления других президентов, и сделал стоп-кадры, когда выступал президент Польши, когда выступали другие руководители. Так же мало людей было. Почему это, потому что мы знаем, что во время Генеральной Ассамблеи очень много кулуарных встреч", - сказал Николай Волковский.

Он отметил, что на территории консульств стран проходят встречи, в частности встречались страны Вышеградской четверки.

"Все мы знаем, что за кулисами Организации Объединенных Наций очень много встреч запланировано. Поэтому, возможно, адженда, то есть график тех или иных президентов, не позволил присутствовать во время выступления того или иного президента. Это активно прорабатывается, потому что каждая страна, я уверен, что Владимир Зеленский также не сидел и не слушал выступления всех своих коллег иностранных", - добавил Волковский.

Как сообщала Politeka , Ставнийчук отметил, что для Украины важна поддержка Генассамблеи — она ​​дает возможность общаться на международном уровне .