Чи під силу США швидко розібратися з українським питанням? На цю тему міркує експерт бюро аналітики «Тектум» Володимир Нагірний у програмі «Що далі?» з Вікторією Панченко на каналі «Знай 24».

За словами експерта, питання українсько-американського кейсу, серед яких є і Донбас, не можна вирішити швидко.

Також він розповідає, що президент Зеленський отримав від певних політичних сил настанови щодо його візиту у Вашингтон та розмови з Байденом. «Що він має ставити питання перед Сполученими Штатами про участь у врегулюванні ситуації на Донбасі через тиск на Російську Федерацію, на міжнародних партнерів України», - коментує Нагірний. Принагідно експерт додає, що можна торкнутися питання Кримської платформи як майданчика для вирішення проблеми з кримським півостровом.

Тим не менш, він підкреслює, що одна справа – говорити про ці речі, а інша – як все відбувається в міжнародній політиці. А відтак гість програми не радить очікувати на швидке вирішення українського питання.

Як зазначає Нагірний, дехто вважає Україну майданчиком перемоги для США, яка їм так необхідна. «Але якою може бути ця перемога? Де тут, власне кажучи, майданчик для перемоги. Вона, скоріше, потрібна нам», - міркує він.

Як повідомляла Politeka, Нагірний розповів, як ООН може допомогти вирішити українське питання.

Також Politeka писала про те, що Ялі розповів, як події в Афганістані вплинуть на візит Зеленського у Вашингтон.