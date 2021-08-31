По силам ли США быстро разобраться с украинским вопросом? На эту тему рассуждает эксперт бюро аналитики «Тектум» Владимир Нагирный в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

По словам эксперта, вопрос украинского-американского кейса, среди которых есть и Донбасс, нельзя решить быстро.

Также он рассказывает, что президент Зеленский получил от определенных политических сил указания по поводу его визита в Вашингтон и беседы с Байденом. «Что он должен ставить вопрос перед Соединенными Штатами об участии в урегулировании ситуации в Донбассе через давление на Российскую Федерацию, на международных партнеров Украины», - комментирует Нагирный. Попутно эксперт добавляет, что можно коснуться вопроса Крымской платформы как площадки для решения проблемы с крымским полуостровом.

Тем не менее, он подчеркивает, что одно дело - говорить об этих вещах, а другое - как все происходит в международной политике. Следовательно гость программы не советует ожидать быстрого решения украинского вопроса.

Как отмечает Нагирный, некоторые считают Украину площадкой победы для США, которая им так необходима. «Но какой может быть эта победа? Где тут, собственно говоря, площадка для победы. Она, скорее, нужна нам», - рассуждает он.

Как сообщала Politeka, Нагирный рассказал, как ООН может помочь решить украинский вопрос.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, как события в Афганистане повлияют на визит Зеленского в Вашингтон.