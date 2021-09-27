Из-за законопроекта о деолигархизации и его отправки на экспертизу Венецианской комиссии конфликт между спикером ВР Дмитрием Разумковым и парламентариями с ОП обострился еще больше. Свое мнение по этому поводу выразил депутат Антон Поляков в своем блоге «Правки Полякова»

По словам ведущего, усиление этого конфликта следовало ожидать, ведь назревал он уже давно. «Разумков не единожды давал понять, что у него есть свое личное мнение», - подчеркивает Поляков.

В частности, говорит он, это касается законопроекта о деолигархизации. Лично Поляков не осуждает Разумкова за то, что он поддержал инициативу направить закон на экспертизу Венецианской комиссии. Попутно политик напоминает, что с провозглашения своей независимости государство всегда учитывало мнение комиссии, а потому отправить на нее этот законопроект - закономерно.

К тому же, указывает депутат, законопроект о деолигархизации не соответствует Конституции Украины, а власть в своих законодательных инициативах должна руководствоваться прежде всего ею. «Это чистой воды популизм и только видимая борьба против олигархов», - говорит он об этом законе.

Также Поляков указывает на еще одну причину усиления конфликта Разумкова с ОП: «Рейтинги падают».

Как сообщала Politeka, Бортник рассказал об антиолигархических законопроектах, которые будут рассматривать в парламенте в ближайшее время.

Также Politeka писала о том, что Ставнийчук рассказала, как тренд борьбы с олигархами используют другие страны.