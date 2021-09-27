Экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша в эфире программы «А как на сам ом деле?» с Мирославой Бобровской рассказал, почему важно и необходимо расследовать громкие дела об убийствах высших должностных лиц.

Голомша отметил, что заявляя об убийстве Вячеслава Чорновила, он не думал, что произойдет резонанс этой темы, однако считает ее поднятие правильным.

«Президент как гарант Конституции должен на всю страну заявить, что резонансные дела об убийствах высших должностных лиц нужно поднимать и расследовать, так как ненаказанное зло возвращается», - считает Голомша.

Он добавил, что в этом контексте стоит упомянуть и о других делах, кроме расследования убийства Чорновила, в частности, похищения и убийство Михаила Бойчишина, и смерть Александра Емца. По его мнению, также те дела, которые резонансные сегодня, например, дело Шеремета - это очень важно для власти, ведь необходимо понимать, что никогда не бывает, чтобы что-то тайное не ставало явным.

«Неотвратимость наказания - это основа соблюдения правопорядка и принципов демократического общества. Здесь надо было идти от абстрактного к конкретному. Нам не известны исполнители. И так, как в деле об отравлении Ющенко, также надо было замыкать звено, весь объем информации сверху и двигаться к частному. К сожалению, до сих пор этого не сделано», - рассказал Голомша.

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