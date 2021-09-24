Политик Виталий Безгин в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказал, выгодна ли Офиса президента ситуация со стрельбой в машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

"Те медиа, тех владельцев, немножко олигархических, которые на самом деле спекулируют, что Офису выгодно, ну давайте откровенно. Никому вообще с граждан не выгодно, чтобы в твою машину на ходу стреляли из автомата Калашникова. Тем более, когда ранили человека, для твоей семьи все равно близкого. Здесь никому не пожелаешь. Здесь, кстати, выздоровления непосредственно водителю. По поводу "приветов", это точно "привет". Я думаю, что все равно, в любом случае, это связано как раз не с деятельностью господина Шефира, как бывшего предпринимателя, или настоящего, а непосредственно с политической деятельностью президента и фракции", - сказал Виталий Безгин.

Он отметил, что есть две гипотезы от кого и вокруг чего был этот "привет".

"С одной стороны, на рассмотрение заходил точно закон об олигархах. С другой стороны — президент выступал в Генассамблее ООН, и вы понимаете, что риторика в отношении России там была тоже достаточно жесткая. Поэтому оба эти аспекта — они где-то равнозначны на весах", - добавил Безгин.

Как сообщала Politeka, Голомша заявил, что он глубоко сомневается, что это внутренние разборки, потому что внутренние разборки — это когда бросили взрывпакет.

Также Politeka сообщала, что эксперт отметил, что эта власть, кто бы что ни говорил, но она дала бой российской пропаганде.



